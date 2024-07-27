被舉報性侵打壓女下屬　萬年縣委書記受查

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇近日被人網上實名舉報，涉嫌性侵並打壓女下屬，引起廣泛關注。江西省紀委省監委周五（26日）發布消息，稱毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，正接受江西省紀委省監委紀律審查和監察調查。但內地網民質疑，明明是被舉報，卻被寫為主動交代。

自稱萬年縣退休教師的李長柳周四（25日）在網上發布實名舉報影片，指控毛奇利用職權長期猥褻性侵他的41歲女兒李佩霞。他表示，女兒是該縣上坊鄉前黨委書記，她留下的錄音文件顯示，今年5月23日與毛奇發生爭執，並稱要去省紀委監委舉報對方，卻在3天後被萬年縣紀委帶走並留置至今，同時帶走留存毛奇涉犯罪證據的電子設備。

上饒市紀委監委上月的確曾發布李佩霞被查的消息。上饒市委聯合調查組周四通報，關注到網上有關舉報毛奇的訊息後高度重視，立即成立聯合調查組調查。李長柳周五晚透露，出於自我保護，他目前人不在江西，上饒市委聯合調查組當日上午特意趕到外省與他見面，承諾會公正公平認真調查，但要求他刪掉微博上的舉報貼文，他未有正面回應。