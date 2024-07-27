颱風襲台9船擱淺或沉沒　水浸捲走數人亡

熱帶風暴「格美」持續吹襲，台灣周六（27日）仍處於低壓帶環境，東半部及南部地區降雨範圍較廣泛，將出現大雨或豪雨天氣。據海巡署統計，至周六上午，沿岸有1艘貨輪沉沒，救回4人，釀成1人死亡，仍有4人失聯；另有8艘貨輪擱淺，共涉88人，已搶救6船55人，其餘船員目前人船均安。

受風暴影響，雲林縣和嘉義縣均出現暴雨水浸情況，多人跌落水渠或河流，被湍急水流沖走，警方已撈回多具遺體。嘉義縣水上鄉淹水災情慘重，周五（26日）先後發現兩具浮屍，一名63歲王姓男子同日與妻子駕駛電單車外出，經過水上鄉抽水站堤防附近時不慎跌落水溝，經搶救上岸時已死亡。

雲林縣一名9歲男童周五與父親外出，失足跌落西塭底抽水站附近大排，消防和救援機構共派出超過20人到場搜救。搜救人員周六上午在男童落水位置約１公里外的西塭底抽水站蓄水池內發現遺體。

風暴帶來暴雨造成高屏溪水暴漲，屏東萬丹鄉養蝦池泰國蝦流入農田，上百名民眾拿着魚網、大盆等器具到場撿蝦。多人離開時手上裝滿膠袋，笑稱晚上加菜。蝦農表示，損失難以估計，只能重新放蝦苗再養，可能需花費100萬元新台幣（約24萬港元）以上。屏東縣政府農業處長鄭永裕周六回應稱，業者有災損，鄉公所應速報。