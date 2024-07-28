國安部發出境遊提示　防成境外間諜目標

根據中國旅遊研究員或內媒估計，今年出境遊人次將達1.3億，暑期出境遊民眾將較去年大幅提升。惟國家安全部上周六（27日）發布暑期出境遊安全提示，警惕黨政機關、國防軍工、科學研究院所、大學、國營企業及駐外機構等單位工作人員，都可能成為境外間諜情報機關重點關注的對象。相關工作人員在工作中容易掌握涉密敏感訊息，易成為境外間諜情報機關的目標。

國安部呼籲民眾在辦理簽證時需警惕，應遵守相關規定，如實填報個人訊息，同時不可因疏忽大意或受他人誘導而提供涉及國家秘密的相關資料。若在境外遭遇當地海關或邊境檢查人員盤問盤查時，民眾需保持冷靜，妥善應對相關情況。若被問及國家秘密，民眾需向其申明並拒絕回答。

此外，民眾在境外使用手機時亦要慎用無線網絡，不要瀏覽不明網站，不下載或安裝不明軟件等，更不能將手機借給陌生人使用，防止手機被竊取重要訊息、數據，或受到惡意控制。民眾若遇到境外間諜情報機關或其他執法部門約談、攀拉、策反，應堅決表明立場，不到對方指定場所，不收取對方提供的任何財物，不簽署任何文件，不透露任何內部訊息，期間需堅持要求聯絡中國駐外使領館尋求領事保護，回國後向國家安全機關報告。