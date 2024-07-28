實習生拍片炫富洩IPO資訊　中信建投否認財務造假

中信建設證券股份有限公司近日因實習生高調炫耀在投行部門工作，曝光公司所做的首次公開招股（IPO）項目，包括客戶訊息和監管的詢證函等。公司上周六（27日）指，某團隊負責人違規引入涉事學生進入公司研學，該負責人已遭撤職，公司同時否認存在協助財務造假等情況。

日前題為「985大一投行實習的一天」的短片在內地網絡瘋傳，發布者是一名在中信建投證券工作的實習生，他行事高調炫富，平日開北京車牌的豪車上下班，下班後打高爾夫球消遣。實習生在片中拍攝到自己的工作筆記，令中信建投正進行的IPO項目訊息曝光。有網民分析筆記後，質疑中信建投存在合規與風控疏忽問題。

中信建投上周六回應，事發後成立工作組調查，證實涉事實習生是華中科技大學的一年級學生，其父親為非公職人員，從未在金融監管部門任職。針對員工工作筆記等訊息，公司調查後發現不存在協助財務造假等情況，願隨時接受監管部門的監督檢查，確保業務行為依法合規。針對網上對實習生身份的討論，實習生道歉，並指網傳訊息不真實，自己的父親已退休，目前已認識到錯誤，刪除相關影片，亦會反思自己的行為。