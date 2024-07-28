廣東多地降雨量破300毫米　水利部派17工作小組防汛

今年第3號颱風「格美」已於上周六（27日）晚由熱帶風暴級減弱為熱帶低壓，中央氣象台周日（28日）解除颱風藍色預警。中央氣象台表示，格美中心目前位於湖北省咸寧市境內，中心附近最大風力有6級，中心最低氣壓為999百帕，將以每小時10至15公里的速度向偏西方向移動，強度將繼續減弱。

據廣東省氣象部門觀測和統計，過去兩日受颱風影響，省內局部地區降雨量已突破300毫米，部分地區出現龍捲風等極端強對流天氣。其中降雨量最大的地方是潮州湘橋區意溪鎮有354.1毫米，揭陽揭東區玉湖鎮有352.2毫米等，潮州市湘橋區官塘鎮象山村上周五（26日）更發生龍捲風。氣象部門預測，周日至周二（30日），廣東南部市縣降雨仍頻繁，各地仍需做好防禦工作。

水利部上周六分析，海河流域、松遼流域部分河流可能發生超警洪水，颱風移動路徑覆蓋範圍內的中小河流可能發生較大洪水，防汛形勢嚴峻複雜。水利部部長李國英主持專題會議，分析颱風發展態勢，部署暴雨洪水防禦工作。該部門目前共有17個工作小組在防汛前線協助指導地方做好颱風暴雨洪水防禦工作。