颱風襲台釀10死897傷　農業損失近18億新台幣

風暴格美早前吹襲台灣，中央災害應變中心周日（28日）公布，全台錄得災情約1.58萬宗，共造成10人死亡、2人失蹤、897人受傷，農業損失近18億元（新台幣，下同，約4.32億港元）。9艘日前在台南、高雄、屏東縣沿海沉沒或擱淺貨輪中，7船63人獲救，另外29人留在兩船無安全疑慮，造成1人死亡、4人失聯。

在是次風災中，以路樹傾倒為主，達到7,108宗，多在台中市、高雄市及台南市等地。農業部也指出，全台以香蕉、番石榴、梨子農作物損失最大，佔約12.5億元（約3億港元）。經濟部亦表示，全台水浸災情共3,308宗，目前洪水已全部消退。

海陸空交通方面，11處道路需清理搶通，台鐵周日縱貫線嘉義至新營路線中斷，靠公路接駁，東部幹線蘇澳新至花蓮對號列車停駛等。離島澎湖、金門和馬祖南竿仍有旅客等待返台，周日將可疏運完成。國防部上周六（27日）共派遣18架次C130運輸機，協助疏運澎湖、金門等1,258人次旅客，周日計劃再派15架次C130支援離島疏運。

另外，風暴導致小琉球船班停駛4天，周日復航又受外圍環流影響航行狀況不佳。旅宿業者表示，觀光客大約回流一半，預估影響持續至少3天，觀光業損失上億元。