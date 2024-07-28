謝鋒促美停干涉華內政　大選年勿打「中國牌」

中國駐美國大使謝鋒上周六（27日）表示，美國要停止干涉中國內部事務，停止在大選年打「中國牌」。他強調，要尊重彼此核心利益和重大關切，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等敏感問題。

謝鋒向加州三藩市灣區中美建交45周年研討會致詞，提到過去幾年中美關係跌宕起伏，根源在於美國把中國視為最主要競爭對手進行打壓遏制，更有甚者渲染中國是「事關生死存亡的威脅」。他指出，把中國作為假想敵是嚴重戰略誤判，是把自身戰略資源投入到錯誤的方向，中國沒有挑戰或取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算，中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。如果雙方都把對方視為夥伴，中美關係就會逐步好起來。

謝鋒說，中美在一些問題上存在分歧在所難免，但這不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係、基於共同利益深化互利合作，關鍵是要妥善管控分歧，不能任由分歧主導兩國關係。他認為指望靠極限施壓迫使對方接受漫天要價是不切實際的，只有通過對話協商才能解決問題。中方對話的大門始終敞開，中美元首去年在三藩市會晤建立或重啟的20多個機制性磋商正在運轉，雙方要繼續以對話增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。他表明，打貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家，脫鈎解決問題只能南轅北轍，中美各自成功是彼此的機遇而非威脅，雙方應該彼此成就而非互相傷害，拉長合作清單，縮短負面清單，用對話合作的成功故事對沖零和博弈的消極敍事。中美人民有友好交往的傳統，希望美方在進一步增加航班、促進學生學者互訪等方面「做加法」，在赴華旅行提醒評級、盤查遣返中方人員等方面「做減法」，為中美關係穩定健康可持續發展創造條件。