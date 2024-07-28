鴨綠江洪水將至　臨江促3層以下居民移離

吉林省臨江市人民政府防汛抗旱指揮部周日（28日）發布，根據臨江市人民政府防汛抗旱指揮部研究決定，促請全市所有居住在3層以下（低窪段居民可適當擴大範圍轉移）居民前往高處轉移或轉移至高樓層，所有平房居民立即轉移至高處。

臨江市人民政府防汛抗旱指揮部同日較早時間發布緊急通知，內容提及由於鴨綠江幹流水文監測站水位已超保證水位洪水，且水位還在迅速上漲，市水利部門發布洪水紅色預警，研判可能出現重大洪澇災害，故按照《臨江市防汛防台風應急預案》及有關規定，市防汛抗旱指揮部決定由早上10時10分起將應急響應由二級提升至一級，並在全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。

根據上述規定，當地政府要各鄉鎮（街）、市防指成員單位按照一級應急響應要求，切實履行工作職責，迅速落實相關具體工作措施，堅持流域性洪水防禦和山洪地質災害防範兩線作戰，突出抓好涉水工程、險工險段、山洪地質災害危險區和隱患點、城鎮防澇等重點盯防目標，立即轉移危險區域群眾，確保應轉盡轉，堅決避免人員傷亡，全力確保度汛安全。