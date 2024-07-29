聘人改論文不達標 博士生索賠獲退款

四川省一名博士生早前與一間論文代寫網店簽訂合約，前後支付7.5萬元（人民幣，下同，約8萬港元），要求對方修改畢業論文初稿，卻因論文質量未能通過導師審核，要求對方退還全部費用。內媒周日（28日）報道，經成都青羊區人民法院審理，博士生獲退款3.75萬元（約4萬港元）。

小李與網店協議，在約定期限內，由公司安排寫手根據自己意見，修改博士論文初稿全文，次數不限，直到滿意為止，費用合共5.5萬元（約5.92萬港元）。小李先繳付3萬元（約3.23萬港元）訂金，隨後加入通訊群組，不斷向寫手提出要求，甚至不介意再付2萬元（約2.15萬港元），並於約定期滿付上尾款。

法院審理認為，博士究研生應當具備獨立從事學術研究工作能力，並遵守學術道德和規範，涉案論文修改不限於語言表達、論文格式等形式，更涉及論文結構、內容等實性修改，雙方均違反學術誠信和公序良俗原則，擾亂正常社會秩序，故認定雙方合約無效，而原告主張資金佔用於法無據，法院不予支持，但雙方均有錯，依法予以調整退款。

另外，代寫論文屬學術不端行為，遂對小李給予開除學籍處分，並撤銷其已獲得學歷證書、學歷證書。