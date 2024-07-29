涓水現洪峰　湘潭縣決堤77米疏散逾3800人

湖南湘潭市防汛抗旱指揮部周日（28日）表示，受湘江的一級支流涓水水位上漲影響，當日晚上8時許，湘潭市易俗河鎮四新堤決堤。截至周一（29日）凌晨3時58分，缺口擴大至77米，目前垸內外水位基本持平。周一上午7時30分，受險情影響的新塘村、新虎村3,832名群眾已全部疏散，暫無人傷亡。

受涓水流域內後續強降雨影響，湘江一級支流涓水湘潭縣射埠鎮河段於周日晚上10時前出現50.7米至51.2米的洪峰水位，洪峰流量每秒2,000立方米，超出48米的保證水位和50.63米的實測歷史最高水位。周日中午12時起，湘潭縣防汛應急響應由之前的三級提升至二級，湘潭水文部門發布洪水紅色預警。

省市縣先後出動武警、民兵、社會救助力量1,205人，發動縣鄉村各級黨員幹部1,000多人投入救援搶險工作。按照就近安置原則，當地第一時間安排4間學校作為臨時安置點，為疏散群眾提供飲用水、食品等基本生活物資和基本醫療保障。目前，上述安置點共安置群眾183人，投靠親友安置3,649人。國家應急管理部周一指，國家防總工作組已連夜趕赴現場。