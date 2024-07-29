女童遭獸父強姦　祖母竟要求寫諒解書

遼寧省瀋陽市於洪區人民檢察院近日披露一宗未成年人被性侵害案件。案中女童遭父親性侵後，竟遭祖母要求寫諒解書替獸父求情，惹來網民關注。

今年12歲的小花（化名），6歲時因父母離婚，與祖母一起生活，偶爾父親會把小花接到自己家中。去年8月開始，小花的父親多次向她伸狼爪。小花將事告知學校老師，並在老師幫助下報警。去年11月，小花的父親因涉嫌強姦罪經公安機關偵查移送至瀋陽市於洪區人民檢察院審查提請批准逮捕。為替兒子減輕處罰，小花的視母多次要求小花親筆寫諒解書，並到檢察機關想通過孩子博取同情。檢察官其後聯合公安機關、民政部門找到小花母親，並詢問她是否同意將女兒帶到身邊撫養，同時勸解小花祖母，指孩子需要更好的照顧和教育。小花於是被送到母親身邊，也在新城市入學。

至於小花的父親，最終受到應有的懲罰。今年4月，他被法院依法判處12年有期徒刑。該案主辦檢察官表示，辦理性侵害未成年人案件，需要聽取被害人及監護人對案件處理的意見，小花寫的諒解書有其特殊的家庭背景，在未得到監護人的認可且未取得賠償的情況下，是不能作為從輕處罰的情節。