青海湖去年平均水位3196.6米　近十年平均上升1.3米

青海省氣象局與青海湖景區保護利用管理局近日聯合發布關於青海湖流域生態氣象公報，基於地面氣象資料和多源衞星遙感數據，評估2023年青海湖流域生態氣候、水資源、冰雪資源、草地植被以及生態系統服務功能狀況，指去年青海湖年平均水位為3,196.6米，較近十年平均上升1.3米。

據青海湖國家級自然保護區周日（28日）消息，公報指出，2023年，青海湖流域年均降水量為413.0毫米，較近十年平均偏少7.0%；年均氣溫為0.8℃，較近十年平均偏高0.1℃；日照時數為2,642.9小時，較近十年平均偏少5.4%。去年青海湖（包括尕海、耳海）豐水期（9月）湖泊面積為4,622平方公里，較近十年平均面積增大2.2%；岸線長度為593.5公里，岸線長度縮短12.6%；流域水源涵養服務能力指數為184.8，較近十年平均增加25.5。

據了解，青海省氣象局與青海湖景區保護利用管理局建立了長效合作機制，自深入推進青海湖生態保護和國家公園創建工作以來，已連續2年聯合發布《青海湖流域生態氣象公報》。下一步，青海省氣象局將重點完善青海湖流域生態氣象觀測站網布局，制訂「天空地」一體化監測標準，提升生態氣象要素監測評估預警能力。