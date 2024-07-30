內地暑運日均1.7億人次跨區流動　公路流動佔近9成

據內地交通運輸部上周六（27日）消息，自7月1日暑運啟動以來，全社會跨區域人員流動量日均達1.7億人次，同比增長2.6%。其中，公路人員流動量日均達1.5億人次，約佔全社會跨區域人員流動量9成。

在旅遊觀光、學生離校返鄉等需求的帶動下，省際旅遊出行人數環比大幅上升，江蘇、浙江、上海等地成為熱門目的地。暑運期間雷雨、颱風等惡劣天氣頻繁出現。各地交通運輸部門加強與氣象、公安、水利等部門訊息共享，建立惡劣天氣預警預報協同聯動機制，保障旅客出行安全。

暑運啟動至今，民航日均旅客運輸量215萬人次。多個機場試點實現了航空幹線、支線和通航短途運輸間的互聯互通，提升了旅行中轉服務水平。河北石家莊正定國際機場，是京津冀地區第一家獲批「幹支通、全網聯」的試點機場。截至目前，石家莊正定國際機場共有375條航線組合、993個航班組合，聯通國內66個機場。與重慶、昆明、綿陽等17家國內機場開展了中轉合作。另作為率先啟動「幹支通，全網聯」試點的省份，目前，雲南省旅客吞吐量百萬級以上機場有7個。截至目前，昆明機場通達國內幹線機場71個、國內支線機場74個，昆明至雲南省內14個州市機場日均往返航班約40至50班。