國家林草局：野生虎種群數量恢復性增長

周一（29日）是第14個全球老虎日，內地有東北虎、印支虎、孟加拉虎、華南虎4個亞種，是虎亞種數量最多的國家。內媒從國家林業和草原局獲悉，國家切實加強虎等瀕危物種搶救性保護，推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，為野外虎生存繁衍提供了良好條件，野生種群數量得到恢復性增長。

國家林草局表示，多年來通過實施系列有效措施，不斷加強虎保護。在野生虎分布區建立系列自然保護區和管護站，劃建虎重要棲息地，強化棲息地巡護和監測。國家公園範圍內，虎獵物豐富度增長1倍以上，虎種群數量增長到70隻左右；去年記錄到繁殖家族8個、繁育幼崽20多隻，分布範圍超過1.1萬平方公里。目前，東北虎豹國家公園管理局設置了生態管護公益崗位，每年選聘生態管護員8,000多人參與生態管護工作，鼓勵社區居民自發參與巡護保護工作。

內地不斷完善東北虎等科學救護流程、標準，常見疾病的預防和診療體系，建立種質資源庫以及野化研究與示範基地，保存和維護種質資源基因。出台管制措施，嚴格禁止虎及其制品出售、購買、進出口等，嚴厲打擊盜獵及走私、非法經營虎產品行為。積極開展與虎分布國間的國際合作與交流，通過《聖彼得堡宣言》《全球老虎恢復計劃》等系列宣言計劃，共同促進全球虎保護。