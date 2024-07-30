調查局高官捷運連摸2女　被判1年4個月有期徒刑

台灣調查局總務處前科長邱享坤，前年搭乘捷運時捲入性騷醜聞，被2名女乘客指控他伸手襲擊下體。邱男落網後矢口否認，稱自己當時正在玩手機，從未觸碰過2名女子。台北地院周一（29日）審理，依法合併判他1年4月有期徒刑。可上訴。

事發於2022年12月29日上午9時許，邱男乘搭板南線，從江子翠站開往龍山寺站。期間他站在車門旁，趁人多擁擠時、伸手觸摸身旁一名年輕女子下體。該名女子被邱男突如其來的舉動嚇得連忙閃躲，並狠瞪邱一眼，但邱卻裝做若無其事。隨後，邱男再對一名剛從龍山寺站上車的女子伸出「鹹豬手」，以相同方式觸摸對方下體。當第1名受害女子閃躲後，緊盯邱男的一舉一動，目睹第2名女子遭受侵犯上前問切，兩人則透過對講機請求站務人員協助處理；站務人員通報捷運警察，等列車停靠台北車站時，邱男隨即遭移送至警局。

邱男向警方出示證件，表明自己是調查局官員，並稱他當時正在滑手機，「或許是不慎觸碰被害人才引發誤會」。案情曝光後，調查局認為邱男行為涉及刑責，有損局譽，隨即將他調離現職並啟動行政調查。台北地院昨日上午審理案件，依邱男所涉犯2個強制猥褻罪，分別判處10月有期徒刑，合併應執行1年4月徒刑。