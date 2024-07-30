內地首個婚姻類職業本科　今年招收70人

內媒周一（29日）從民政職業大學得悉，今年9月該校婚姻服務與管理專業將開始招收本科生，是內地第一個婚姻類職業本科。

婚姻服務與管理專業開設的課程主要有管理學、社會學、婚姻家庭文化、家庭倫理學、婚姻產業經濟與管理、婚姻服務與新媒體傳播等。聚焦婚姻行業發展前沿，圍繞傳播優秀婚姻家庭文化、推進婚俗改革，培養具備專業學科知識、研究能力，掌握婚姻登記管理、婚姻家庭輔導、高端婚禮項目策劃、婚介婚戀產品設計研發等技能。民政職業大學副校長趙紅崗指，婚姻服務管理專業今年在全國12個省份招收70名本科新生，聚焦婚姻行業，培養學生具備從事婚姻全周期服務能力的高層次創新人才。學生畢業後，將來可以在行業協會、婚介機構、婚慶服務公司、婚姻家庭咨詢機構去就業。

據介紹，婚姻服務與管理專業注重培養學生在實際工作中解決婚姻領域復雜問題的能力，學生們會在婚姻登記、婚禮儀式廳等真實場景中學習相關專業。除了傳統的教學，校內也設置了婚姻登記、婚禮舉辦等多個實訓廳。民政部統計，去年全國結婚登記數為768萬對。婚禮是人生中重要的儀式，婚禮策劃師會幫助新人策劃一場有意義的婚禮，這也是本次招生的婚姻類本科專業培養的一個方向。