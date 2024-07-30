內地上半年批捕各類疑犯36.7萬人　同比升18.5%

內地最高人民檢察院周一（29日）通報檢察機關辦案數據，今年上半年，全國檢察機關批准逮捕各類犯罪嫌疑人36.7萬人、提起公訴76.1萬人，同比分別上升18.5%、6.8%。

據指，上半年起訴利用網絡實施的犯罪12萬人，同比下降5.5%。依法嚴懲電騙網賭，積極參與打擊治理涉緬北電騙犯罪專項行動，依法從嚴懲治犯罪集團幕後金主、骨幹成員，持續推進「斷卡」、「斷流」等專項行動，起訴電訊網絡詐騙犯罪2.5萬人、幫助訊息網絡犯罪4.5萬多人，同比分別上升44.1%和下降25.2%。立案辦理反電訊網絡詐騙領域公益訴訟111件，促進堵塞監管漏洞。深入推進網絡謠言、網絡水軍打擊整治工作，促進依法管網治網。

針對反腐類型犯罪，上半年共受理各級監委移送職務犯罪1.3萬人，已起訴9,437人，同比分別上升44%和32.6%，其中原省部級幹部15人。積極參與行業性、系統性腐敗問題治理。堅持受賄行賄一起查，聯合最高法院印發8件依法懲治行賄犯罪典型案例，起訴行賄犯罪1,348人，同比上升31.3%。此外，上半年檢察機關對在訴訟監督中發現的司法工作人員利用職權實施的徇私枉法、濫用職權、刑訊逼供等犯罪，依法立案偵查1,290人，同比上升28%。深化全面從嚴治檢，上半年402名檢察人員被立案審查調查，同比上升6.1%。