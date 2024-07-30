女子網購特價漢服　接連受騙上當失1.3萬人民幣

內媒周一（29日）報道，重慶綦江區通惠街道一名女子為網購一件50元（人民幣，下同，約60港元）的特價漢服，屢屢上當受騙，最終損失約1.3萬元（人民幣，下同，約1.4萬港元）。

據當地警方介紹，石某6月看到某網絡平台有人在低價售賣漢服，於是主動聯絡對方，並選定了款式。隨後，對方要求石某通過支付寶發紅包的方式付款，先後發4次紅包合共200元（約217港元）。石某提出以轉帳方式付款，但對方以異地不方便為由拒絕。石某爽快付款後，對方稱要晚幾天發貨。

其後，賣家突然聯絡石某，以該訂單是清倉活動要核對流水及訂單需激活為由，兩次要求石某轉帳合共1,560元（約1,700港元）。賣家其後以參加抽獎和退款等理由，兩次要求石某繳納保證金共3,176元（約3,454港元）。惟石某交款後，賣家又稱其支付寶帳號存在風險不能退款，誘導石某在多個平台購買充值卡，並向其指定手機帳號充值話費9次，還有掃碼充值某遊戲點券和遊戲幣等，共計8,380元（約9,113港元）。隨後賣家不再理會石某。石某約兩天後意識到上當，於是報警。