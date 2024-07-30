暴雨致資興市4死3失蹤　8.7萬人受災

受颱風「格美」及其外圍雲系影響，湖南省郴州資興市多地自上周五（26日）起出現持續暴雨。其中八面山瑤族鄉對外道路中斷。據內媒周二（30日）報道，截至周一（29日）晚上9時，此次強降雨已造成州門司鎮和八面山瑤族鄉的4條村共4人死亡，3人失蹤，當地正全力排查救援。

資興市上周五起遭遇特大暴雨，雨量突破歷史極值，平均降雨量410毫米，最大降雨量673.6毫米，單點24小時降雨量突破645.2毫米，最大小時降雨132.2毫米。據資興市防汛抗旱指揮部消息，暴雨已造成該市8.7萬人受災，867戶1,432間房屋受損，1,345處道路塌方，14條道路中斷。全市8個鄉鎮78條村組通訊不暢，9個鄉鎮部分區域停電。農作物成災面積逾244公頃，水產養殖受災面積超17公頃。

該市迅速啟動1級防汛應急響應和自然災害救助3級應急響應，並調度應急人員趕往受災地區搶修受損基礎設施、發放救災物資。截至周一晚上9時，該市已派19支專業救援隊伍，投入專業救援力量5,469人，出動4架直升機、144艘次舟艇，已搶通8條道路，恢復68個通訊基站，空投20.9噸物資，緊急疏散11,379人、妥善安置4,451人、疏散32名傷者。

據早前報道，八面山瑤族鄉周一通訊尚未恢復，只能通過衞星電話對外聯絡。當地平均每隔幾百米就出現山泥傾瀉或橋樑垮塌。鄉內共15條村莊，由於斷路、斷電、斷網情況嚴重，應急物資運送困難。當地準備2,000公斤大米、食用油、乾糧、藥物等物資，周二（30日）運送入村。鄉鎮有近500名消防、武警、民兵和志願者等救援人員周二攜帶生命探測儀等裝備，打通通往各村的道路，平均每條村將配備30名救援人員。鄉政府利用直升機疏散重傷村民，直升機周一已往返8趟，將17人運走，另集中安置200人。