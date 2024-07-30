涓水決堤村民涉水救財物　幹部巡堤違規先免職

湖南省湘潭市湘潭縣境內的涓水河段，在颱風「格美」帶來的連場暴雨下，至少3處決堤。縣內有多條村落被淹，有村民涉水搶救財物。湖南省防汛抗旱指揮部周一（29日）下發緊急通知，強調進一步強化超警超保河段巡堤查險處險工作，對違反巡堤查險和訊息報送工作紀律的相關責任領導一律先免職後處理；如造成嚴重後果並構成犯罪，依法追究刑事責任。

災民向內媒表示，涓水河岸邊的河口鎮華中村房子已有一半被淹，有舊屋屋頂在洪水中垮塌。沿岸房屋大部分人去樓空，只剩一些家禽家畜。雖然大多村民已撤離，但仍有一些村民乘衝鋒舟回來，試圖涉水救回一些家禽家畜和財物。易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤的決口已擴大至77米，受影響的新塘村、新虎村3,832人全部疏散。但新塘村4名村民擔心自家被淹情況，在湘鄉民兵幫助下乘衝鋒艇回家查看，其中一名村民擔心自家養的30多頭豬被河水淹死，獲民兵泡在水中一個多小時救回。

湖南省防汛抗旱指揮部的通知要求，嚴格做好巡堤查險工作，四水幹流及一級支流、洞庭湖區堤防如水位超過警戒，每公里巡查人員必須達到6人以上；如水位超過保證，每公里巡查人員必須達到10人以上。通知亦要求，嚴實做好應急處突準備及訊息報送，要備足沙石料、彩條布、塊石等搶險物料，明確儲備地點、運輸車輛、運輸路線，突發險情要立即上報省防汛辦，最遲不得晚於一小時。