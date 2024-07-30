陸漁船翻覆2死事故協商達共識　台方道歉

台灣海巡今年2月14日在金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，兩岸已經過十多次協商。雙方代表周二（30日）在金門縣金湖酒店重啟協商，並達成共識。雙方將為罹難漁民舉行公祭，遺體料將移靈料羅碼頭由陸方船舶連同翻覆漁船一同運回福建省晉江市圍頭港，讓事件落幕。台海巡署長張忠龍表示，對於沒有搜證錄影公開向家屬致歉。

陸方代表、泉州市台港澳辦副主任李朝暉表示，事發至今已經5個月，雙方善後協商終於達成共識，希望台方積極落實協商條款，讓遇難者安心、給家屬一個交代。台方代表、海巡署副署長謝慶欽亦稱，協商順利並達成共識，歸功兩岸持續不斷努力，但相關細節目前無法報告。海巡署感謝有關機關、各界人士對本案提供協助，因配合陸方船班，雙方抓緊時間，會積極落實協商共識。被問台方會否向陸方家屬道歉時，謝慶欽稱這部分涉及尊重家屬以及兩岸協商共識，未能對外說明細節。

公祭於周二上午10時25分開始，金門縣長陳福海、議長洪允典、副議長歐陽儀雄、張忠龍、謝慶欽、陸委會副主委梁文傑、都到場參與公祭表示哀悼。張忠龍表示，對於本案沒有搜證錄影，海巡署已多次向社會及家屬致歉，對於家屬所受煎熬，也願意公開表達歉意，請家屬節哀。