美報告批國防戰略過時　沒法同時應對中俄威脅

美國國會國防戰略委員會周一（29日）審查2022年美國國防戰略並發表報告，認為美國國防戰略過時、軍隊結構不合理、美國工業基礎嚴重不足，沒法同時應對來自俄羅斯和中國的雙重威脅。報告建議，共和、民主兩黨共同向美國人民發出「戰鬥號令」，為可能爆發的戰爭全民動員，並呼籲建立「多戰區部隊建設」。

報告指出，上述國防戰略在烏克蘭和中東戰爭前制定，未考慮到中俄之間的夥伴關係，不足以應對威脅。委員會認為，下場戰爭可能跨越多個戰區，涉及多個對手，並且不會很快結束。隨着美國對手之間的合作比以往更緊密，美國及其盟友必須做好對抗多對手軸心的準備。如不建立一支資源充足、足夠靈活的軍隊應對，美國可能因其他戰區存在衝突威脅而不敢在任何一個戰區投入戰鬥，故需既全球化又有優先級的部隊規劃方法。

報告亦討論美國各軍種的變更措施，包括為海軍增加更多船隻和造船基礎設施，為太空部隊增加更多分散衞星，支持空軍發展下世代空優戰機。委員會又呼籲在印太戰區增加水下資產，特別是維珍尼亞級潛艇、大型無人水下船隻，以及更多遠程轟炸機和遠程火力等。國防部繼續擴大現有彈藥生產的同時，也要投資新的彈藥和武器，滿足作戰人員需求並擴大國防工業基地。