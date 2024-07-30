中央要求加強逆周期調節　審議整治形式主義為基層減負規定

中共中央政治局周二（30日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。會議認為，宏觀政策要持續用力、更加給力，加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。會議強調，下半年改革發展穩定任務很重，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，加快構建新發展格局，因地制宜發展新質生產力。其中要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。

會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入；並培育壯大新興產業和未來產業，加強關鍵核心技術攻關，亦要加強行業自律，防止「內卷式」惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。此外，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措；同時持續防範化解重點領域風險，扎實推進鄉村全面振興。