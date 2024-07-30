暴雨致交通嚴重擠塞　京港地鐵加開列車

北京市周一（29日）入夜後下暴雨，截至周二（30日）上午9時，全市平均降雨36.3毫米；城區平均53.8毫米，達暴雨量級。市氣象台預報，降雨將一直持續至周二半夜前後。暴雨加上能見度不佳，周二早上全市交通嚴重擠塞，平均行車時速約20公里。香山公園、國家植物園、紫竹院等上午宣布臨時閉園。

周二凌晨零時至上午9時，全市降雨量50毫米及以上的氣象站有175個，100毫米及以上有23個，最大降雨量為海淀溫泉136.6毫米。暴雨藍色預警當日上午繼續生效，石景山、海淀、門頭溝、昌平已升級發布暴雨橙色預警。氣象部門指凌晨3時至上午11時雨勢較大，局部地區伴有短時強降雨和6級左右短時大風，中午前後平原地區降雨有所間歇，但傍晚前後降雨將再加強，預計在半夜前後逐漸結束。

周二早上出行高峰期間在城區環路部分路段，建國門外大街、廣渠快速路、通惠河北路、蓮石東路、阜石路、菜戶營南路等聯絡線進城方向，京藏、京承、京開、京港澳、首都機場高速，京通快速等高速公路進京方向壓力集中。交管部門已啟動一級上勤方案，加派警力在各個重點路段、主要路口增設崗位，隨時應對突發情況。京港地鐵計劃加開2列臨時客運列車、15列備車，北京地鐵公司所轄路線早上出行高峰最大運力投放時間提前、延遲各30分鐘，市郊鐵路S2線、懷柔來往密雲線、通密線所有列車周二停運。