為防食客肚屙　酒店廚師在菜餚添加止瀉藥

江蘇省南通市有酒店為防止顧客腹瀉，廚師竟在菜餚添加可治療腹瀉的慶大霉素注射液。有酒店員工發現後向有關部門舉報，最終兩名廚師因生產、銷售有毒、有害食品罪被判緩刑，酒店被吊銷食品經營許可證，罰款118萬元（人民幣，下同，約128萬港元）。

內媒周一（29日）報道，南通市12345政務熱線去年9月接到某酒店員工反映，酒店在菜湯裏添加慶大霉素注射液，質疑是否合法添加劑。資料顯示，兒童使用過量慶大霉素，可引致聽力下降甚至耳聾。執法人員隨即突擊檢查，在酒店後廚垃圾桶提取到4盒已使用的硫酸慶大霉素注射液，在廚師長辦公室查獲101盒未使用的注射液，並對現場菜品取樣。經檢測，從提取的菜品樣本及抽取的未開封注射液內均檢測出慶大霉素成分。

調查發現，該酒店廚師長沙某、廚師付某在燒製的雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等，按每桌一支的標準添加硫酸慶大霉素注射液，累計售出1,612份添加該藥物的燴菜，銷售額逾7.7萬元（約8.4萬港元）。由於硫酸慶大霉素是抗生素、處方藥，內地食品安全法規定生產經營的食品中不得添加。

南通市崇川區檢察院去年11月以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，對沙某依法批准逮捕並以刑事附帶民事公益訴訟立案。該院今年2月請求判令沙某、付某連帶承擔銷售總額3倍的懲罰性賠償金23.2萬多元（約25.2萬港元）。法院同年4月一審宣判，支持檢方全部訴訟請求，兩人分別被判有期徒刑2年及1年半，緩刑執行，並罰款共16萬元（約17.4萬港元）。