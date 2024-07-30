推進可信身份戰略　內地擬統一簽發民眾網號網證

公安部、國家網信辦等研究起草《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》，提出為社會公眾統一簽發「網號」、「網證」，提供以法定身份證件訊息為基礎的真實身份登記、核驗服務，上周五（26日）向社會公開徵求意見。此舉旨在加強公民個人資料保護，推進並規範國家網絡身份認證公共服務建設應用，加快實施網絡可信身份戰略。

起草說明指出，國家組織建設網絡身份認證公共服務基礎設施，以建成國家網絡身份認證公共服務平台，形成相關公共服務能力。民眾在互聯網服務中依法需要登記、核驗真實身份訊息時，可通過國家網絡身份認證應用程式自願申領並使用「網號」、「網證」進行非明文登記、核驗，毋須向互聯網平台等提供明文個人身份資料，以最大限度減少互聯網平台以落實「實名制」為由超範圍採集、留存公民個人資料。

徵求意見稿明確使用「網號」、「網證」進行網絡身份認證方式，並對其申領條件、公共服務的使用場景、法定身份證件範圍、數據和個人訊息安全保護義務等作出規定。惟有民眾質疑，此制度是當局控制網民言論的最新舉措。