台海軍逾半主戰艦未依時維修　恐礙裝備穩定性

台灣審計部周一（29日）指出，截至去年7月底，海軍屢因兵力運用等因素而調整修期，26艘主戰艦中的14艘未依照維修周期維護，佔逾53%，致實際維修周期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。海軍回應稱，將加強考量兵力運用、艦艇汰除及新艦編成等影響，提高維修計劃執行期程可行性，避免大幅調整交修期程。

審計部報告指，海軍去年度計辦理艦艇計劃性維修120艘次，有效維持各型艦艇機動與妥善，但相關作業管理有需要檢討改善。其中計劃交修的艦艇屢因兵力運用等因素而調整修期，未依維修手冊的周期執行，導致主電機等重要裝備大修時數屆限或航修工程增加等，影響裝備穩定性及兵力派遣。海軍前年度艦艇計劃交修114艘次，其中因兵力運用或配合汰除規劃調整修期39艘次、擴大工程等因素調整修期10艘次，共49艘次，佔近43%。

另外，明年度國防預算傳將達4,600億元（新台幣，下同，約1,093億港元），加上特別預算與特種基金，可望達6,300億元（約1,497億港元），相較今年增5%，創歷史新高，引起抨擊。軍方周二（30日）回應指，明年適逢軍投付款高峰期，因此預算需求一定會比今年高。