批連場會議發表涉華消極言行　華提嚴正交涉

中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（30日）約見日本駐華使館首席公使橫地晃，批評日方在日美外交安全「2+2」會議、「延伸威懾」部長會、美日印澳「四方安全對話」外長會等會議期間，發表涉華消極言行及會議文件中出現諸多謬論、危險動向、虛假敍事，對此提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

內媒周三（31日）報道，劉勁松指摘日方對中方的抹黑攻擊，與推進兩國戰略互惠關係的表態自相矛盾，敦促日方樹立客觀理性對華認知，停止就中國內政事務說三道四，停止夥同某些國家搞「小圈子」製造對抗，與中方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，真正把戰略互惠關係落到實處。橫地晃則稱，日方堅持遵循1972年中日聯合聲明處理台灣問題的立場沒有變化，願推進兩國戰略互惠關係。

中國外交部同日曾批評日美不顧中方嚴重關切，在台灣、香港、新疆、西藏問題上粗暴干涉中國內政，在涉海問題上抹黑攻擊。該部門另提到，清除日遺化武毒害是日方不容推卸的歷史、政治和法律責任，但由於日方投入不充分、不平衡，進度仍嚴重滯後，銷毀計劃已4次逾期，部分重點難點問題始終未能解決。