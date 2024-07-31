台對美軍購終止準備金　244億新台幣無法取回

台媒周三（31日）引述台灣審計部報告指，截至去年底，台灣國防部執行中對美軍購案合約終止準備金逾244億元（新台幣，下同，約59億港元），至今滯留在美國無法取回。該部門欲以銀行擔保信用狀取代，惟美方稱應考慮不損及美方權益及各軍購國一致性做法，無法提供確切完成日期。

台審計部近日公布去年度政府總決算審核報告，指出台對美軍購案發價書內，含美方依案款金額一定比例提列、若中途終止合約時支付其合約商損失的終止準備金。截至去年底，台國防部執行中軍購案已結匯的合約終止準備金，較前年底增加約126億元（約30億港元）。按美方規定，軍購一方可使用合格銀行開立的擔保信用狀，取代合約終止準備金，但非美國銀行需取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，故台審計部曾要求國防部積極協調美方加速辦理相關作業，避免巨額資金長期閒置。台國防部去年2月起逐步推動相關計劃，但至今台灣銀行海外分支機構均無取得該聯邦執照。

台國防部去年兩度洽詢美國國防安全合作局，評估放寬開立信用狀銀行資格標準。但美方回覆稱，因涉及政策調整，需交由美國國務院、財政部及外部法務單位評估。台國防部表示，會由駐美軍事代表團密切掌握評估結果，作為後續決策參考依據。