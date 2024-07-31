控拼多多海外電商罰款政策不公　數百商家抗議

內地數百名商家周一（29日）在電商巨頭拼多多位於廣東省廣州市番禺區的辦公室維權抗議，指控拼多多海外電商平台Temu的罰款政策不公。拼多多方面周二（30日）回應強調，平台不會去賺商家違規罰款的錢，罰了也是賠給消費者。

商家批評Temu設置苛刻的條款，如客戶投訴或要求退款，他們將被處以巨額罰款。這些處罰或罰款近數月大幅增加，而且往往沒明確解釋。有維權商家列出一份總計279筆的罰單目錄，涉款1.14億元（人民幣，下同，約1.23億港元）。他們申訴無門，上周一（22日）和周一自發集中前往廣州維權，在Temu總部樓下揮舞標語牌並喊口號，其中數十人進入位於25樓的辦公區，但未能和公司高層見面，之後被警方以侵佔他人辦公場地為由勸離。

拼多多周二發表聲明稱，爭議金額僅為數百萬元，但商家拒絕通過正常仲裁和法律渠道解決爭議，正積極與商家尋求解決方案。拼多多有內部人士則指，這次「鬧事」商家實際上只有十多家，主要是服飾類目，其他都是「找來的人」，反指對方只是希望通過跨境電商消化庫存問題。