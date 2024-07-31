唯一獲宇航科學諾貝爾獎女專家　吳美蓉病逝

吳美蓉是全球唯一被授予馮‧卡門獎的女航天科技專家。

中國著名航天科技專家、國際宇航科學院（IAA）院士、主席團成員吳美蓉，因病醫治無效，周日（28日）上午在北京離世，終年88歲。她2014年被授予馮‧卡門獎，是全球唯一獲該獎的女航天科技專家，該獎又被譽為「宇航科學諾貝爾獎」。

吳美蓉於1936年出生於江蘇常州，1952年考入西北工學院（現為西北工業大學），之後赴北京俄專留蘇預備部學習，並到莫斯科動力學院就讀，1960年獲碩士學位歸國，到國防部第五研究院二分院一支隊（後改為中國運載火箭技術研究院12所）從事導彈控制研究。她翌年擔任東風導彈橫向制導方案討論組負責人，1962年至1964年擔任坐標轉換課題組組長，解決了系列關鍵問題，成果成功應用於中國第一個自行研製的全慣性制導型號。至1977年，她參加過20多次大型試驗，16次擔任試驗隊副隊長。

1980年代初，吳美蓉承擔長征火箭測控發射的訊息化、數碼化轉型任務，年參與組建原航空航天工業部的電腦測量與控制聯合公司，負責技術工作，有效應用電腦輔助測量與控制技術，使中國航天測控發射技術進入國際先進行列。她1985年擔任亞運會電子服務系統總設計師，為中國後續舉辦系列重大國際運動賽事奠定基礎，1990年受命組建中國資源衞星應用中心並擔任主任，翌年完成創建。