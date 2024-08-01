因應生育率驟降　全省招聘教師計劃減過半人

內地近年生育率驟降，據人口普查數據顯示，全國出生人口從2016年的1,786萬，下降至去年的902萬，低生育率將成為內地人口發展面臨主要風險之一。內媒周三（7月31日）報道，江西省教育廳計劃，全省公開招聘中小學幼兒園（含特崗）教師銳減至4,968人，較去年計劃數減逾半。

江西省教育廳表示，近年高度重視生育率驟降情況下的教師隊伍建設，主動思考人口背景變化下的教師配備與結構優化對策，將合理安排全省中小學教師招聘計劃。結合各設區市教師實際需求與編制情況，今年全省計劃公開招聘中小學幼兒園（含特崗）教師人數，將較去年計劃數的10,967人下降54.7%，未來會進一步加強學齡人口變化趨勢的前瞻性研判和科學性決策，妥善應對人口變化帶來的教育供需矛盾變化。

該廳指出，江西同時加強了對基礎教育發展系統部署，聚焦區域、城鄉、校際、群體的教育差距，強化系統部署和城鄉人口變化趨勢分析，科學制定城鄉學校布局規劃，合理規劃布局中小學幼兒園，強化學段間、城鄉間師資和校園校舍統籌共享，從去年5月開始，全省在14個縣市區開展優化縣域義務教育資源配置試點工作。透過改革，全省100人以下鄉村小規模學校減少1,640間，下降20.1%，減輕城區學位供給壓力。