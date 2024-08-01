雞扒連鎖店被曝20天不換食油　市監局介入

江西省贛州市章貢區一名女子近日在一間台式雞扒連鎖店打工，發現門店存在蒼蠅污染食物、食油重複使用20多天不換等衞生安全隱患。章貢區市場監督管理局工作人員周二（7月30日）回應稱，已對涉事門店用油問題展開專案檢查。

徐姓（化姓）前員工表示，上周六（7月27日）進入涉事正新雞排門店打暑期工，獲安排負責裹粉和炸雞扒，但因發現後廚衞生環境太差，故入職當晚決定辭職。她隨後在社交平台配圖發文指出，待炸雞扒上疑有黑色飛蟲，同一塊抹布被用作擦地板、冰箱、煎板和油鍋等，炸鍋內的油重複使用且發黑，冷凍雞扒被反覆解凍和速凍等問題，又指門店負責人事後曾聯繫她，希望她刪除有關貼文。

門店店員周二解釋稱，徐女發布的畫面內容為店舖打掃前情況，實際打掃後並非如此，又指照片中可見後廚準備了新油，若使用老油，店方毋須準備新油，廢油則會交由專業公司統一處理，但並非每日有人前來回收。店員又指，門店衞生由全體員工共同負責，指摘徐女上班未盡打掃義務，反而在打掃前拍照並洩露後廚畫面上傳網絡，且內容片面，聲稱店方已報警處理。