華譴責暗殺哈尼亞事件　公然破壞和平努力

應伊朗、中國、阿爾及利亞和俄羅斯要求，聯合國安理會周四（1日）凌晨就巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局主席哈尼亞遭暗殺一事舉行緊急會議。中方堅決反對並強烈譴責對哈尼亞的暗殺，同時對此事可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮，認為暗殺哈馬斯領導人是公然破壞和平努力。

中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言表示，暗殺事件是對尊重各國主權和領土完整這一《聯合國憲章》基本原則的肆意踐踏。他提到，加薩衝突爆發已近300天，造成近4萬人死亡和前所未有的人道災難，停火協議談判遲遲未見進展，惟衝突的外溢效應加速顯現，黎巴嫩與以色列、敍利亞與以色列、紅海警報頻頻，中東局勢危如累卵。他呼籲當事方順應國際社會停火止戰的呼聲，為推動局勢降溫、恢復地區和平安寧採取切實行動，而非不斷採取挑釁冒險行動，刺激事態持續升級。

中方對近期發生的一系列不負責任行為，包括以色列對黎巴嫩首都貝魯特南部的襲擊，表示強烈反對和譴責。中方重申，軍事手段和濫用武力不是解決問題的出路，只會導致更大危機。中方敦促所有各方共同推動立即停火，拯救生命、緩解災難，遏制衝突外溢；又促以色列全面落實安理會有關決議，立即停止在加薩的軍事行動，有重要影響的國家亦應加強對當事方施壓勸說。