團洲垸排澇基本結束　資興市雨災疏散近2萬人

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上月5日決堤，垸內受淹面積約47平方公里，積水總量超2億立方米。據當地救災及災後重建工作指揮部消息，團洲垸排澇工作周三（7月31日）基本結束，正在推進災後重建工作。

洞庭湖一線堤防缺口上月8日晚合龍後，排澇工作隨即展開，累計投入排澇力量3,800多人，排澇設備1,500多台套。截至周三，來自華容縣外的大部分排澇隊伍已陸續撤離，垸內留守少數隊伍進行掃尾作業。垸內將保留1,300多萬立方米水作為生產用水，主要分布在溝渠、水塘和水田。考慮到排澇工作結束後可能出現持續晴熱天氣，這一數字高於垸內正常年份同期的生產儲備水量。華容縣已開展消殺清淤、道路搶修、房屋鑑定、恢復供水供電、農田復耕等工作。

另外，湖南郴州資興市受颱風「格美」影響，自上周五（7月26日）遭遇強降雨襲擊，已導致所有鄉鎮不同程度受災。截至周三下午2時，當地共出動19支專業救援隊伍，投入救援力量5,469人，累計緊急疏散19,386人、緊急安置12,653人。截至周三中午12時，當地13個鄉鎮街道政府所在地恢復通訊，183條村有132條村實現信號覆蓋，剩餘51條村仍需通過衞星電話等聯絡。