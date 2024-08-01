林草局工程師出差猝死　曾舉報高層惹謀殺質疑

國家林業和草原局中南規劃院一名幹部4年前出差期間死亡，驗屍結果為猝死，惟家屬不認同死因結果。早前自稱死者的妻子在社交網發文稱，死者曾實名舉報該院相關高層貪污腐敗等違法違紀行為，被對方蓄意謀殺。該院周二（7月30日）發聲明，指家屬反映個別問題屬實，已按規定對相關人員作批評教育等處理，其他問題未發現，案件予以了結。該院將繼續保時與家屬溝通，共同處理死者後事。

該院前信息技術處副處長兼教授級高級工程師羅懷斌，2024年4月前到西藏自治區山南市洛扎縣出差期間離世。當地公安機關事發後在死亡現場調查，排除他殺，經司法鑑定，羅懷斌當時冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發，致心源性死，依法決定不予立案。惟羅懷斌家屬認為，死者被該院領導蓄意謀殺，拒絕辦理遺體火化，死者遺體至今仍存放在薩市西山殯儀館。

國家林草局中南規劃院在聲明中表示，羅懷斌赴藏工作任務安排狀況均為正常工作安排。羅懷斌死後，該院高第一時間成立後事處理工作領導小組，由主要領導帶隊赴西藏拉薩協助家屬處理後事，並認定羅懷斌因公犧牲。院方4年多來維持跟家屬溝通聯繫，在重要時間節點關心慰問家屬，依法依規辦理工傷認定等事宜。