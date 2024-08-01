臨江副市長救災殉職　洪水中斷交通多村成孤島

吉林省臨江市上周三（7月24日）遭遇暴雨並引發災情，該市副市長、公安局局長夏琨在參與搶險救災時與另一名輔警失蹤。據臨江市人民政府防汛抗旱指揮部周四（8月1日）消息，夏琨於周三（7月31日）被找到，已無生命體徵，因公犧牲，失蹤輔警李祥深仍在全力搜救中。

夏琨上周三晚連同李祥深及3名交警大隊大隊長共5人分別駕駛兩車，沿義和村駛向樺樹鎮時遇上路面塌陷，夏琨與李祥深的車落水失蹤。夏琨於1977年出生，1999年從吉林公安高等專科學校治安管理專業畢業後，進入白山市公安系統工作，先後任職於白山市公安局八道江區分局、新建分局、政治部綜合處、反恐怖（巡特警）支隊。他2010年起先後出任白山市公安局反恐怖（巡特警）支隊副支隊長、支隊長等職，2019年任白山市公安局通溝分局局長，2021年來到白山市代管的臨江市擔任副市長、公安局局長。

東北三省近日受持續強降雨影響，松遼流域牡丹江、鴨綠江、東遼河等相繼發生7個編號洪水。其中牡丹江幹流洪峰周三過境黑龍江省寧安段，當地用沙袋、擋板搭建一條長2.5公里的臨時大壩，牡丹江市累計疏散9,000多人。截至周三下午2時，吉林省17條河流水位超警，36座水庫超汛限運行。該省蛟河市17個鄉鎮受災，其中烏林朝鮮族鄉因通往蛟河市區的主幹道公路橋被沖毀，導致交通運輸中斷，多個村莊成為「孤島村」。遼寧全省截至周三共有31座水庫超汛限，丹東市緊急疏散危險區域2.8萬多人。