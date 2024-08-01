中女選擇慢活入住養老院　拍片記錄長者生活

來自東北的38歲楊女士在北京謀生多年後，因健康原因返回老家並入住養老院，每月只花2,000元（人民幣，下同，約2,180港元）包吃包住，令不少網民大表羨慕。

楊女士拍片稱，她從小喜歡文學創作，後來從事編劇，曾在北京工作11年。父母均已離世的她，去年患病後打算放鬆休養，入住位於吉林的養老院已3個月。楊女士每天早睡早起，和長者們相處得很好，會幫他們寫回憶錄，生活作息規律，感覺每天精力充沛。她表示，入住養老院後，漸漸喜歡上慢節奏的生活，並開始將自己的日常生活寫成文字或拍成影片在網上發表。

楊女士稱，她雖不會一直住在養老院，但還未確定離開的時間。她打算為養老院的100名長者拍攝紀錄片，除了記錄他們的真實生活，也希望將他們充滿故事性的人生經歷分享出去。她認為，這個過程很有意義，讓她感到滿足。養老院負責人稱，該院收人沒特別年齡或身體狀況限制。目前院裏有520多人，年紀最大102歲，最小是00後。該院分為健康區、半自理區和護理區3個住宿區域，收費最低1,300元（約1,420港元）。