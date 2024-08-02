屋苑逾20隻貓狗死亡　業主疑有人投毒

上海市浦東新區某屋苑多名居民投訴，從上月中開始，短短12天內已有大約20隻貓狗離奇死亡，懷疑有人投毒。有業主要求物業翻查公共區域的閉路電視畫面，惟對方表示只有部分鏡頭可用，令不少業主對安全問題感到擔憂。警方周三（7月31日）介入調查，經解剖貓咪屍體後，已送至專業機構化驗，暫未公布結果。

不少業主表示，這些動物死前都有抽搐和口吐白沫的情況。曾有業主將一隻奄奄一息的貓咪送往寵物醫院抽血化驗，貓咪最終因器官衰竭死亡，寵物醫生根據先前多隻貓的檢驗結果猜測，牠的死因可能是中毒或突發慢性疾病，具體原因仍需進一步器官化驗。業主認為這些貓咪的死相很不正常，可能有人投毒所致。

業主楊女士周日（7月28日）在屋苑內遛狗後，愛犬突然抽搐死亡，嘔吐物中還吐出貓糧。察覺情況異常後，楊女士家人隨即報警求助。另有業主表示，以往在餵養流浪貓一事上，居民之間的確存在矛盾與分歧。有居民表示，自己投餵的貓糧常常被人扔掉，更有貓糧被灑滿泡沫狀的液體漂白粉，另有人用誘捕籠將貓咪捉住，扔到很遠的地方。