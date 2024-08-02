家長投訴培訓機構突關門　政府介入調查

內地一間兒童音樂培訓機構在北京和上海市的門市周日（7月28日）凌晨突然關閉，負責人疑似潛逃。家長指今年6月剛購買1.6萬元人民幣（約1.8萬港元）課程，機構關門前無退款。多名教師發現工作群組被解散，當月仍未支薪，觸發大批教師和家長向政府投訴維權。上海市場監督管理局職員周二（7月30日）確認收到多人投訴，已派員介入調查。

涉事羅蘭數字音樂教育機構主要提供4歲至12歲兒童樂器培訓，全中國內地有近500個校區，但在北京上海的門市周日突然發布公告指公司目前資不抵債，無法承擔門市營運成本和人員工資，於是暫停面授課程。學生家長徐女士指，事後才得知機構關門，希望對方退還剩餘課時費用。更有家長認為機構負責人早有預謀，今年6月才推出促銷活動，吸引大批家長購買課程服務，家長現時求助無門。

培訓機構教師的7月薪金也被拖欠，其中有此工作11年的教師指，機構連夜解散工作群，平常用的員工系統也無法登入，他與其他老師都感到茫然。涉事機構在北京、上海加盟店的多名工作人員稱，今次關閉只是羅蘭教育直營店，與加盟店的經營完全剝離，並強調加盟店無經營問題，其老闆目前考慮更改校名。