極端暴雨致資興市11.8萬人受災　3主因釀巨大傷亡

在記者會上，眾人站立向雨災遇難者默哀。

受颱風「格美」影響，湖南省郴州市多地自上周五（7月26日）以來遭遇暴雨，截至周四（8月1日）已造成30人死亡、35人失蹤。湖南省礦產資源調查所地質災害防治中心主任肖穎斌周五（8月2日）表示，這是一次非常嚴重的自然災害，造成巨大傷亡的主因是地質、土壤、氣候。

郴州市人民政府周五召開記者會通報當地受災和救災情況，現場眾人起立向遇難者默哀。市長闞保勇表示，資興市今次雨量之多、強度之大、範圍之廣、破壞力之強，是歷史罕見，全市13個鄉鎮平均降雨量達412.7毫米，其中最大降雨673.9毫米，突破歷史極值；單點24小時最大降雨量642.5毫米，是湖南首次錄得24小時600毫米以上極端暴雨。強降雨也為當地造成極嚴重破壞，1,345處道路塌方，15條（段）國省幹線及主要縣鄉道路阻斷、災毀里程370多公里；10個鄉鎮149個村6.6萬多戶電力中斷；8個鄉鎮78個村通訊中斷；1,641間房屋倒塌，20.8萬畝農作物受災，7.63萬畝耕地被毀，受災人口達11.8萬人。

肖穎斌指出，從地質結構來看，資興市總體地勢呈東南高、西北低，地形侵蝕切割強烈，溝谷多，西北側地勢相對平坦。這次受災最嚴重的地區八面山瑤族鄉、州門司鎮位於東南側，超強降雨誘發滑坡和泥石流災害，同時給救援工作造成極大難度。這次資興市受災較嚴重的地區主要為花崗岩分布區，花崗岩風化後的土質為沙質黏性土，土層厚，土質鬆散，雨水下滲速度快，短時間內大量雨水滲入會迅速增加自身重量，極易引發山泥傾瀉。這次格美為資興市帶來的平均降雨量，是2006年颱風「碧利斯」近兩倍。