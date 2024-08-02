徐家匯今年首錄40℃　持續10日高溫罕見

上海市徐家匯氣象站周四（1日）下午2時03分最高氣溫達到40℃，是當地今年以來的最高氣溫。該市氣象部門預測，未來10天受副熱帶高壓影響，上海日最高氣溫基本維持38℃以上，情況罕見。

上海市氣象局稱相隔兩年，該市再發布高溫紅色預警信號，周四是徐家匯站152年以來第22個40℃以上的日子。上海中心氣象台周五（2日）上午7時20分發布高溫橙色預警信號，預計該市大部地區當日最高氣溫將超過37℃。上海市總工會發文稱，一旦日最高氣溫達40℃以上，應立即停止戶外露天工作；日最高氣溫介乎37℃至40℃時，用人單位全天安排勞動者室外露天工作時間累計不超過6小時，且在氣溫最高時段3小時內不得安排室外露天工作；日最高氣溫介乎35℃至37℃時，應採取換班輪休等方式，縮短勞動者連續工作時間，且不得安排室外露天工作工人加班。

中央氣象台周五上午6時繼續發布高溫黃色預警，預測未來3天內地總體形勢為北雨南晴，華北、東北等地降雨頻繁，而以江蘇省、浙江省、上海市為代表的南方地區將持續面臨高溫，局部地區氣溫可超過40℃。