前台軍滯留大陸近5個月　立委下周陪家屬接回

台灣海巡今年2月在金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，擾攘多月後兩岸終於上月底達成共識。台媒周五（2日）報道，胡姓前軍人從3月起滯留大陸至今，國民黨立委陳玉珍將於下周三（7日）陪家屬赴陸接回他。

陳玉珍周四（1日）晚表示，在圓滿解決金門執法意外爭議後，她接續與大陸有關單位協調胡某返台的時間。對於胡某遲遲未獲釋，她指出事發在兩岸有關上述意外談判破裂後，氣氛非常差，陸方表明妥善處理後再說。她相信近期在金門海域發生的大小風波如今能逐一解決，各方都盡最大努力讓事情得以圓滿；期盼未來兩岸對於攸關人民生計及人道的問題，能持續多點善意，絕對有助穩定台海局勢。

金門縣政府表示，將全力配合接回胡某的相關事宜，如需派船至中線接人也沒問題，能順利讓其回家為第一優先。胡母聽聞消息後激動萬分，稱「謝天謝地，全家人都喜極而泣」。25歲的胡某和另一40歲吳姓釣客3月17日出海釣魚遇上大霧迷航，在福建省泉州市圍頭海域被大陸海警救起。大陸已將民間人士身份的吳某返送金門，但胡某因被查出具現役軍人身份而未獲放行，即使由家屬協助申請志願退伍，仍滯留在大陸。