共享電動單車超重即斷電　惹歧視肥人質疑

內地3家經營共享電動單車服務的公司近日進駐四川省樂山主城區，各公司均規定車輛承重不得超過100公斤，否認車輛會斷電。有關安排引起歧視肥胖者的質疑，上述公司均回應稱，載重限制是按主管部門要求防止一車多人騎行。

內媒周一（7月29日）報道，體重115公斤的樂山市駱先生，分別對3間公司的電動單車進行了測試。他先用美團電動單車騎了幾米，車輛便發出「禁止多人騎行，車輛已斷電」的提示。他換騎人民出行電動單車，同樣收到「已超載，即將斷電」的提示。隨後測試他哈囉的車輛，車身上只有「未滿16周歲禁止騎行」的標示，但沒有「一人一車」提示，騎行期間車輛亦未發出超載和斷電提醒。駱先生認為，相關措施不能杜絕多人騎行，街上經常看到兩個體重較輕的成人同騎一車。

哈囉公司回應表示，駱先生騎行時車量未報警，可能是上報系統反應過慢，出現誤判。公司否認歧視肥胖者，又指現時未找到更好解決方法防止多人騎乘。美團表示，相關技術可能還不是很完善，將根據主管部門要求和使用者回饋，不斷進行技術升級。人民出行則回應，過重不能騎行或兩個體重較輕的用戶一同騎行的識別問題，公司技術上也在做研發，還需要不斷磨合。