武漢地鐵工程地盤路陷　私家車墮坑列車延誤

湖北省武漢市文博路與後湖大道交匯口公路周四（1日）發生路面沉降，導致途經該區段的漢十高鐵限速運行。武漢地鐵集團當晚通報，事故起因為武漢軌道交通（地鐵）12號線江岸區石中區間施工發生湧水湧沙險情，現場無人傷亡或車輛受損。

現場畫面顯示，數百平方米的路面下陷，最深逾1米，一輛私家車墮進塌陷處。現場旁邊有一幢高30多層的大廈，樓下是各式商舖，樓上是住宅。社區工作人員稱，大廈居民已撤離。通報指，事發於周四下午2時半左右，路面沉降面積長約20米、闊約15米。事發後現場實施交通管制，並聯絡水、電、氣等管網單位到場。武漢市委、市政府組織城建、應急、交通等部門以及江岸區政府、地鐵集團處理險情，並密切監測該區域沉降情況。根據現場監測分析，周邊建築物安全穩定。

中國鐵路武漢局集團有限公司發布消息，為確保旅客安全，鐵路部門扣停武孝城際漢口、後湖、金銀潭間上下行列車，並迅速組織相關部門趕赴現場檢查。當日下午5時05分，經現場檢查確認線路、橋樑無異常，武孝城際漢口至後湖間上下行列車限速每小時45公里，漢口站部分列車延誤，後續將根據線路情況逐步恢復至常速運行。