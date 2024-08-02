遼河幹流多個水文站水位超警　沿河數萬群眾疏散

內地東北近日受持續強降雨影響，松遼流域牡丹江、鴨綠江、東遼河等相繼發生編號洪水。遼寧截至周四（8月1日）下午4時，共9條河流水位超警，該省組織召開防汛調度會商會議，研究東遼河昌圖段洪水防禦、人員疏散、搶險方案等方面工作。該省河庫管理服務中心周五（8月2日）上午7時37分發布遼河上游福德店河段洪水黃色預警。

遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室周四晚通報，全省平均降雨量4.4毫米，最大降雨量120.2毫米、最大小時降雨量51.7毫米，分別出現在遼陽燈塔市的鏵子鎮和柳河子鎮。省水利廳向鐵嶺市派出工作組，指導當地做好洪水防禦工作。鐵嶺市防指啟動防汛二級應急響應，昌圖縣組織東遼河沿河受威脅村屯2.9萬多名村民疏散，加高東遼河左岸重點段堤防4,500米。遼河福德店水文站（鐵嶺市昌圖縣長發鄉）周五上午7時水位88.41米，影響範圍包括康平縣、法庫縣、鐵嶺縣、昌圖縣、開原市。遼河幹流上的福德店、通江口、馬虎山、平安堡、盤山等水文站已超警戒水位，水勢上漲。

內蒙古通遼市科爾沁左翼後旗（科左後旗）防汛抗旱指揮部周五發布2024年1號令，根據松遼水利委員會最新預報，周五東遼河最大流量達每秒1,705立方米。當地周四起，共疏散防汛重點區近1.8萬人。當地又對周邊轄區可利用的中小學緊急改造，一共設置13個集中安置點，已啟用9個，重點安置老弱病殘人群。