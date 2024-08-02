內地暑運過半　鐵路日均發送1363萬人次

內地暑運自上月1日至31日已過半，全國鐵路累計發送旅客4.23億人次，同比增長4%，日均發送1,363萬人次。長三角鐵路31天發送旅客近8,550萬人次，較去年同期多近440萬人次，同比增幅超5%。

中國國家鐵路集團有限公司周四（1日）指今年暑運，鐵路學生、旅遊、探親等出行需求旺盛。近期多地持續暴雨，為及時應對極端天氣，鐵路部門全力做好防汛抗洪工作，最大限度減少極端天氣對鐵路運輸安全和秩序的影響；同時加大運輸服務資訊發布力度，及時公布列車停運、延誤等情況，做好車票退票、改簽等服務。

暑運以來，長三角鐵路發送直通旅客逾1,860萬人次，發送管內旅客逾6,680萬人次，日均發送逾275萬人次，單日發送250萬人次以上有24天、300萬人次以上有6天。其中，上月6日發送327.5萬人次，為今年暑運以來單日客發量最高。從管內各地區客發量來看，江蘇地區發送近2,980萬人次，為上海、江蘇、浙江、安徽中最高；發送旅客最多的車站為上海虹橋站，日均發送逾25.6萬人次，創歷年暑運同期新高。