解放軍中將突傳死訊　消息稱遭遇車禍

中國人民解放軍中將、原蘭州軍區副司令員關凱日前傳出突然離世，終年76歲。內媒周五（1日）引述消息稱，關凱騎單車晨運時遭遇車禍，經送院搶救，最終傷重不治。

7月22日，北京市老幹部服務管理局特對外發訃告稱，關凱於7月21日下午1時22分在北京離世，但訃告未透露其死因。有網民發現，關凱最後一次公開露面的時間是2022年3月11日，在北京朝陽區參與植樹活動。從當時畫面所見，其身體和精神狀況非常不錯。其後，網上一名自稱是關凱生前老部下在網上發文稱，關凱是因車禍身亡。內媒引述一名現場目擊者稱，事發當日早上，一名長者在路邊騎單車，當時他沒帶手機，也沒有帶任何證件。車禍發生後，有途人打電話報警並打急救電話求助，當時沒有人知道，該名長者便是關凱。

關凱於1948年，瀋陽師範學院中文專業畢業，大學學歷。1968年，年僅20歲的他參加解放軍，歷任陸軍步兵團戰士、班長、排長，陸軍第16軍司令部作訓處參謀，瀋陽軍區司令部作戰部人防科參謀、瀋陽軍區司令部作戰部作戰處副處長、處長，瀋陽軍區司令部作戰部副部長、部長。後來，關凱又任陸軍第16集團軍參謀長、副軍長、軍長，2005年至2011年任蘭州軍區副司令員、黨委常委。在1998年7月晉升少將軍銜，2007年7月晉升為中將軍銜。