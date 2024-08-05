「曬背族」現身市內公園　保安勸喻無效反遭投訴

內媒周日（4日）報道，上海市不少市民最近在多座公園撩起衣服曬背，聲稱有助排走體內濕氣，直言相比起家中，公園空氣更好。不過，許多民眾則認為此舉不雅觀，要求公園制止，而公園保安曾多次勸喻曬背遊客，卻反被投訴。

報道指上月左右起，中山公園、世紀公園、和平公園及世博文化公園等設有大草坪，或景色優美的公園皆是市民選擇曬背的地點。有公園保安指，最近數周「曬背族」人數愈來愈多，每天上午8至9時及下午3至4時是高峰期，無論男女都會直接撩起上衣躺在草坪或長椅上曬背，由於保安無執法權，上前勸阻反被對方投訴態度惡劣，管理成效較差。不過，疑因近日上海一度達40°C高溫，有內媒記者發現，正午時分公園內的曬背族人數大減，通常改為每天上午8至9時及下午3至4時到公園曬背。

上海市近日天氣十分炎熱，上海中心氣象台周一（5日）上午8時發布高溫橙色預警信號，指由於受副熱帶高壓影響，預計當天市內大部地區最高氣溫將超過37℃。國家氣候中心副主任賈小龍日前表示，本月內地大部分地區氣溫預計較常年偏高，上中旬還有兩次明顯的高溫天氣過程，至本月下旬高溫天氣才會趨於緩和，預測上周六至周三（3日至7日）期間南部地區高溫天氣範圍大、強度高，安徽、江蘇、浙江、江西等地部分地區或達39℃至42℃。