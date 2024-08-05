遼寧兩地防汛4級應急響應　湖南損毀堤壩完成修復

內地正值「七下八上」防汛關鍵期，遼寧省大連市周日（4日）發布暴雨藍色預警及防汛藍色預警，啟動防汛4級應急響應，預計周日夜間至周一（5日）上午，大連市區、旅順口區北部、金普新區等多地暴雨。營口市防汛抗旱指揮部辦公室同日亦啟動防汛4級應急響應，倡議企事業單位及個人在極端天氣情況下停止各類戶外活動。

大連市自然資源局與市氣象局周日通報，周日晚8時至周一（5日）下午4時，大連市區、旅順口區北部、金普新區、瓦房店市南部、長海縣地質災害氣象風險預警等級為黃色預警。該市同日還發布海上雷電黃色預警、海上雷雨大風黃色預警和雷電黃色預警。營口市亦已啟動城市防內澇2級應急響應，全力組織排澇化險相關工作。該市防汛抗旱指揮部辦公室呼籲機關事業單位周一採取彈性工作方式，企業、工廠、學校、培訓機構及涉山涉水景區、地下空間經營性場所，要視情及時採取停工、停產、停業、停運、停學、閉園等措施。

另外，湖南省早前暴雨成災，湘潭市湘潭縣境內的涓水河段三處決堤。該縣易俗河鎮四新堤和河口鎮華中村堤段（蓮托堤）損毀堤壩周一早上8時半已通過驗收，完成修復。該縣另一處易俗河鎮四新堤已在周日下午完成修復。